«Спартак» — «Локомотив»: стартовые составы команд на матч 23-го тура РПЛ

Сегодня, 5 апреля, состоится матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Спартак» и «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев из Нальчика. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Спартак»: Максименко, Ву, Джику, Литвинов, Денисов, Барко, Солари, Умяров, Зобнин, Жедсон Фернандеш, Ливай Гарсия.

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Монтес, Сильянов, Морозов, Бакаев, Пруцев, Батраков, Карпукас, Воробьёв, Руденко.

После 22 туров чемпионата России железнодорожники набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-белые заработали 38 очков и располагаются на шестой строчке.

В предыдущем туре команда Хуана Карлоса Карседо победила на выезде «Оренбург» со счётом 2:0, а подопечные Михаила Галактионова разгромили тольяттинский «Акрон» (5:1).