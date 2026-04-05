«Не стиль Шпилевского». Генич объяснил поражение «Пари НН» в игре с «Ростовом»

Российский комментатор Константин Генич объяснил поражение «Пари НН», который возглавляет Алексей Шпилевский, в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (0:1).

«У «Нижнего» против таких команд вообще ничего не получается. Если судить по первому тайму. Бум-бам, не стиль Шпилевского. А через неделю ещё и «Балтика» на выезде. Две игры подряд на износ», – написал Генич в своём телеграм-канале.

«Пари НН» располагается на 14-й строчке, в зоне переходных матчей. В активе нижегородцев 20 очков в 22 встречах. Отставание от 12-го места, гарантирующего сохранение прописки в РПЛ на будущий сезон, составляет одно очко. «Ростов» с 25 очками занимает 10-е место.