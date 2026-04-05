«Не могу сказать, что это была лучшая игра». Тренер «Ростова» Альба — о матче с «Пари НН»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался о победе своей команды в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (1:0).

«Первый тайм получился хорошим в плане действий и в обороне, и в атаке. Не могу сказать, что это была лучшая игра, но если брать результат, то согласен на 100%. В концовке нижегородцы больше рисковали, больше играли с мячом, они отлично атаковали. Нам пришлось тяжело, но мы выстояли. Хороший результат», — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».

«Пари НН» располагается на 14-й строчке, в зоне переходных матчей. В активе нижегородцев 20 очков в 23 встречах. Отставание от 12-го места, гарантирующего сохранение прописки в РПЛ на будущий сезон, составляет одно очко. «Ростов» с 25 очками занимает 10-е место.