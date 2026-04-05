Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Наполи» готов отпустить Конте в сборную Италии — La Gazzetta dello Sport

Комментарии

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис выразил готовность отпустить главного тренера команды Антонио Конте в сборную Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Руководство клуба не планирует препятствовать его возможному назначению в сборную. Действующее трудовое соглашение специалиста с «Наполи» рассчитано до 2027 года.

Ранее Антонио Конте уже возглавлял национальную команду с 2014 по 2016 год. Под его руководством итальянцы дошли до четвертьфинала чемпионата Европы 2016 года. В минувшем сезоне «Наполи» вместе с Конте стал чемпионом Италии.

После поражения от Боснии и Герцеговины (1:1, 1:4 пен.) в финале плей-офф за выход на ЧМ-2026 должность главного тренера сборной Италии освободил Дженнаро Гаттузо. Сборная Италии пропустит третий чемпионат мира подряд.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт будущим летом на территории трёх стран – США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android