Президент «Наполи» готов отпустить Конте в сборную Италии — La Gazzetta dello Sport

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис выразил готовность отпустить главного тренера команды Антонио Конте в сборную Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Руководство клуба не планирует препятствовать его возможному назначению в сборную. Действующее трудовое соглашение специалиста с «Наполи» рассчитано до 2027 года.

Ранее Антонио Конте уже возглавлял национальную команду с 2014 по 2016 год. Под его руководством итальянцы дошли до четвертьфинала чемпионата Европы 2016 года. В минувшем сезоне «Наполи» вместе с Конте стал чемпионом Италии.

После поражения от Боснии и Герцеговины (1:1, 1:4 пен.) в финале плей-офф за выход на ЧМ-2026 должность главного тренера сборной Италии освободил Дженнаро Гаттузо. Сборная Италии пропустит третий чемпионат мира подряд.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт будущим летом на территории трёх стран – США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).