«Динамо» Махачкала — «Балтика»: Варатынов сделал счёт 2:2 на 81-й минуте

В эти минуты проходит матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Динамо» из Махачкалы и калининградская «Балтика». Игра проходит на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра выступает Евгений Кукуляк (Калуга). На данный момент счёт в матче 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 81-й минуте Сергей Варатынов вернул равенство на табло. Ранее, на 13-й минуте, нападающий «Балтики» Брайан Хиль открыл счёт в этой игре. На 53-й минуте Гамид Агаларов забил ответный мяч. На 72-й минуте Агаларов реализовал пенальти.

«Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе калининградцев 42 набранных очка в 22 турах. «Динамо» располагается на 12-й строчке в чемпионате России. У команды 21 очко в 22 играх.

В следующем туре команда из Махачкалы на выезде сыграет с московским «Локомотивом» (12 апреля). Калининградцы на домашнем стадионе примут «Пари Нижний Новгород» (11 апреля).