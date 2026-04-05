«Балтика» избежала поражения от махачкалинского «Динамо» в 23-м туре РПЛ

Завершился матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором играли «Динамо» из Махачкалы и калининградская «Балтика». После финального свистка зафиксирован счёт 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра выступил Евгений Кукуляк (Калуга).

На 13-й минуте нападающий «Балтики» Брайан Хиль открыл счёт в этой игре. На 53-й минуте Гамид Агаларов забил ответный мяч «Динамо». На 72-й минуте Агаларов реализовал пенальти. На 81-й минуте Сергей Варатынов вернул равенство на табло.

После этой игры «Динамо» Махачкала с 22 очками находится на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России, «Балтика» с 43 очками располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре команда из Махачкалы на выезде сыграет с московским «Локомотивом» (12 апреля). Калининградцы на домашнем стадионе примут «Пари Нижний Новгород» (11 апреля).