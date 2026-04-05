Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

2500 фанатов «Факела» посетили игру с тульским «Арсеналом», установив клубный рекорд

Комментарии

2500 болельщиков «Факела» посетили матч 27-го тура Лиги Pari с тульским «Арсеналом» на стадионе «Арсенал» в Туле. Это рекордный показатель в истории воронежского клуба по количеству фанатов на выездной игре. Встреча закончилась победой команды гостей со счётом 2:1.

Россия — Лига PARI . 27-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Арсенал Т
Тула
Окончен
1 : 2
Факел
Воронеж
0:1 Турищев – 10'     0:2 Турищев – 28'     1:2 Рейес – 38'    

«Болельщики продолжают писать историю клуба вместе с командой. Особенно показательно, что рекорд побит в ФНЛ, а не в РПЛ. Это доказывает, что наши болельщики ездят поддерживать свою команду, а не смотреть на самые современные стадионы и самых именитых соперников. Они уникальные, честь им и хвала. Этот настрой нужно сохранять и на каждый последующий матч», – сказал руководитель фан-клуба «Факела» Игорь Черняев.

По состоянию на сегодняшний день «Факел» с 59 очками в 27 играх располагается на первой строчке в турнирной таблице Первой лиги.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android