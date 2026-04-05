2500 фанатов «Факела» посетили игру с тульским «Арсеналом», установив клубный рекорд

2500 болельщиков «Факела» посетили матч 27-го тура Лиги Pari с тульским «Арсеналом» на стадионе «Арсенал» в Туле. Это рекордный показатель в истории воронежского клуба по количеству фанатов на выездной игре. Встреча закончилась победой команды гостей со счётом 2:1.

«Болельщики продолжают писать историю клуба вместе с командой. Особенно показательно, что рекорд побит в ФНЛ, а не в РПЛ. Это доказывает, что наши болельщики ездят поддерживать свою команду, а не смотреть на самые современные стадионы и самых именитых соперников. Они уникальные, честь им и хвала. Этот настрой нужно сохранять и на каждый последующий матч», – сказал руководитель фан-клуба «Факела» Игорь Черняев.

По состоянию на сегодняшний день «Факел» с 59 очками в 27 играх располагается на первой строчке в турнирной таблице Первой лиги.