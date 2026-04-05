«Боритесь, господин Луческу!» Сборная Румынии опубликовала послание к бывшему тренеру

Федерация футбола Румынии на своей странице в социальной сети опубликовала послание к бывшему тренеру национальной команды Мирче Луческу, который находится на госпитализации и введён в состояние искусственной комы.

«В футболе бывают моменты, когда счёт на табло уже не имеет значения, и единственная победа, за которую мы боремся, — это победа за жизнь.

Сегодня один из таких моментов, и все наши мысли обращены к человеку, который формировал судьбы, создавал поколения и вывел Румынию на большую карту мирового футбола.

Мы — команда, одно сердце, и это сердце бьётся сегодня для Вас! Мы хотели бы передать Вам всю необходимую энергию и силы. Боритесь, господин Луческу!» — говорится в сообщении пресс-службы Федерации футбола Румынии.

Луческу был госпитализирован после того, как потерял сознание во время тренировки сборной Румынии. Под его руководством национальная команда уступила Турции (0:1) в стыковых матчах за попадание на чемпионат мира 2026 года и не смогла квалифицироваться на турнир.