Гришин оценил перспективы ЦСКА в борьбе за призовые места в РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин оценил шансы армейцев в борьбе за призовые места в нынешнем сезоне Мир РПЛ.

«Если ЦСКА будет набирать очки, включится в борьбу за третье место с «Локомотивом» и «Балтикой». Но лакмусовая бумажка будет через четыре тура, когда команда встретится с «Зенитом». Сейчас команды из второй десятки. Таких соперников ЦСКА обязан обыгрывать. Хотя ошибок очень много в обороне. В игре с «Акроном» это увидели», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент московская команда с 42 очками находится на пятом месте в турнирной таблице Мир РПЛ.