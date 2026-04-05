Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Боснийский форвард Гузина: Джеко — легенда не только для нас, но и для мирового футбола

Комментарии

Боснийский форвард «Оренбурга» Гедеон Гузина высказался о нападающем сборной Боснии и Герцеговины Эдине Джеко.

— Джеко уже 40 лет, а он играет 120 минут! Он большой профессионал. Эдин всегда старается, никогда не получал тяжёлых травм — смог сохраниться, хотя играет по 30-40 матчей каждый сезон. Если бы Джеко не был профессионалом, не играл бы сейчас на таком уровне.

— В России есть Акинфеев, Аршавин, Дзюба — футбольные идолы, которых знает вся страна. Кто Джеко для Боснии?
— Легенда! Сколько он забил, сколько сделал для сборной. Джеко — легенда не только для Боснии, но и для мирового футбола, — сказал Гузина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Сборная Боснии и Герцеговины одержала победу над Италией в финале плей-офф за выход на ЧМ-2026 — 1:1, 4:1 пен.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android