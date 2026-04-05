«Ротор» победил «Нефтехимик» и поднялся на четвёртую строчку таблицы Первой лиги

Завершился матч 27-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались волгоградский «Ротор» и «Нефтехимик» из Нижнекамска. Игра прошла на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Галимов. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 3:1.

Первый гол в матче забил Рашид Магомедов. Нападающий «Нефтехимика» отличился на 16-й минуте. На 24-й минуте полузащитник хозяев поля Артём Симонян сравнял счёт. Во втором тайме на 81-й минуте нападающий волгоградцев Саид Алиев вывел свою команду вперёд. Через шесть минут форвард Давид Давидян закрепил победу «Ротора».

По состоянию на сегодняшний день «Нефтехимик» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 35 очков в 27 встречах. «Ротор» с 42 очками в 27 играх располагается на четвёртой строчке.