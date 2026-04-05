Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Ротор — Нефтехимик, результат матча 5 апреля 2026, счет 3:1, 27-й тур Первой лиги 2025/2026

«Ротор» победил «Нефтехимик» и поднялся на четвёртую строчку таблицы Первой лиги
Завершился матч 27-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались волгоградский «Ротор» и «Нефтехимик» из Нижнекамска. Игра прошла на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Евгений Галимов. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 3:1.

05 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
0:1 Магомедов – 16'     1:1 Симонян – 24'     2:1 Алиев – 81'     3:1 Давидян – 87'    

Первый гол в матче забил Рашид Магомедов. Нападающий «Нефтехимика» отличился на 16-й минуте. На 24-й минуте полузащитник хозяев поля Артём Симонян сравнял счёт. Во втором тайме на 81-й минуте нападающий волгоградцев Саид Алиев вывел свою команду вперёд. Через шесть минут форвард Давид Давидян закрепил победу «Ротора».

По состоянию на сегодняшний день «Нефтехимик» занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 35 очков в 27 встречах. «Ротор» с 42 очками в 27 играх располагается на четвёртой строчке.

Перестановки в Костроме и «Торпедо», у «Кубани» огромные проблемы. Главное в ФНЛ
