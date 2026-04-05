«Ростов» прервал серию из четырёх матчей в РПЛ без побед

«Ростов» прервал серию из четырёх матчей в РПЛ без побед
«Ростов» со счётом 2:1 переиграл «Пари Нижний Новгород» в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, жёлто-синие прервали серию из четырёх игр без побед в чемпионате России.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Роналдо – 29'    

Данная серия ростовчан началась в 19-м туре: тогда они уступили «Краснодару» со счётом 1:2. После этого южане сыграли вничью с калининградской «Балтикой» (1:1), а затем проиграли московскому «Динамо» (0:1) и грозненскому «Ахмату» (0:1). В следующем туре ростовчане 12 апреля примут московский «Спартак».

«Пари НН» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ. В активе нижегородцев 20 очков в 23 встречах. «Ростов» с 25 очками занимает 10-е место.

