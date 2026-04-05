В «Спартаке» заявили, что задержка Бонгонда в сборной ДР Конго противоречит правилам ФИФА

В «Спартаке» высказались о ситуации с вингером команды Тео Бонгонда, который не вернулся из расположения национальной команды после матча с Ямайкой.

«Федерация футбола ДР Конго велела всем футболистам сборной остаться в Киншасе с 3 по 5 апреля. Это противоречит правилам ФИФА. Будем разбираться с этим вопросом в рамках установленных регламентных и дисциплинарных норм», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Спартака».

Конголезская федерация футбола в одностороннем порядке приняла решение задержать игроков до понедельника для праздничных мероприятий по поводу выхода на чемпионат мира. При этом правила ФИФА обязывают футболистов вернуться в свои клубы в течение 48 часов после матча сборной.

Тео Бонгонда принял участие в параде, устроенном президентом ДР Конго
