Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Александр Мостовой: «Динамо» упустило всё в первой части сезона

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался после ничьей московского «Динамо» с «Оренбургом» (3:3) в 23-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Окончен
3 : 3
Оренбург
1:0 Муфи – 29'     2:0 Тюкавин – 40'     2:1 Муфи – 45+2'     2:2 Кейрос – 51'     3:2 Тюкавин – 61'     3:3 Кейрос – 66'    

«Когда «Динамо» после рестарта сезона начало забивать и побеждать, все начали кричать и орать. Я говорил: «Ребята, не спешите». Сейчас «Динамо» два-три матча не выиграет и встанет на свои рельсы. Всё, что было у «Динамо», они упустили в первой части сезона. Сейчас поднимутся в таблице? Будут кричать: «Ура!» Не поднимутся, скажут: «Ну, ничего, а что мы сделали?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В первых четырёх матчах весенней части сезона бело-голубые одержали четыре победы с общим счётом 14:3, а в трёх следующих — уступили «Спартаку» (0:1) и «Зениту» (1:3), а также сыграли вничью с «Оренбургом».

Материалы по теме
От такого результата «Динамо» с «Оренбургом» падает челюсть! Аутсайдер отыгрался дважды
От такого результата «Динамо» с «Оренбургом» падает челюсть! Аутсайдер отыгрался дважды
