Александр Мостовой: «Динамо» упустило всё в первой части сезона

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался после ничьей московского «Динамо» с «Оренбургом» (3:3) в 23-м туре Мир Российской Премьер-Лиги.
«Когда «Динамо» после рестарта сезона начало забивать и побеждать, все начали кричать и орать. Я говорил: «Ребята, не спешите». Сейчас «Динамо» два-три матча не выиграет и встанет на свои рельсы. Всё, что было у «Динамо», они упустили в первой части сезона. Сейчас поднимутся в таблице? Будут кричать: «Ура!» Не поднимутся, скажут: «Ну, ничего, а что мы сделали?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
В первых четырёх матчах весенней части сезона бело-голубые одержали четыре победы с общим счётом 14:3, а в трёх следующих — уступили «Спартаку» (0:1) и «Зениту» (1:3), а также сыграли вничью с «Оренбургом».
