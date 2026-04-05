«Постараемся показать свой футбол». Карседо — перед игрой «Спартака» с «Локомотивом»

«Постараемся показать свой футбол». Карседо — перед игрой «Спартака» с «Локомотивом»
Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о предстоящей игре своей команды с «Локомотивом» в 23-м туре Мир РПЛ. Встреча состоится сегодня, 5 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23'     1:1 Барко – 66'     2:1 Солари – 83'    
Удаления: нет / Морозов – 72'

«В целом международная пауза могла стать для нас положительным моментом, потому что мы работали над многими деталями. У нас есть свой стиль, хорошо, когда команда может подстраиваться под соперника. Но сегодня мы постараемся показать свой футбол. Сыграть в атакующий футбол, не забывая про оборону, и порадовать наших болельщиков.

«Локомотив» опережает нас на шесть очков в таблице. Это очень сильная и хорошая команда. Из сильных сторон – это контратаки, хороши при длинных передачах, в борьбе за подбор. Нам нужно учитывать эти детали», — сказал Карседо в эфире «Матч ТВ».

