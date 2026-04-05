«Постараемся показать свой футбол». Карседо — перед игрой «Спартака» с «Локомотивом»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о предстоящей игре своей команды с «Локомотивом» в 23-м туре Мир РПЛ. Встреча состоится сегодня, 5 апреля.

«В целом международная пауза могла стать для нас положительным моментом, потому что мы работали над многими деталями. У нас есть свой стиль, хорошо, когда команда может подстраиваться под соперника. Но сегодня мы постараемся показать свой футбол. Сыграть в атакующий футбол, не забывая про оборону, и порадовать наших болельщиков.

«Локомотив» опережает нас на шесть очков в таблице. Это очень сильная и хорошая команда. Из сильных сторон – это контратаки, хороши при длинных передачах, в борьбе за подбор. Нам нужно учитывать эти детали», — сказал Карседо в эфире «Матч ТВ».