«Сельта» одержала волевую победу над «Валенсией» в матче 30-го тура Ла Лиги

Завершился матч 30-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026 между клубами «Валенсия» и «Сельта». Игра прошла на стадионе «Месталья» (Валенсия, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Иосу Апестегия. Победу в матче со счётом 3:2 праздновали футболисты команды гостей.

Первый мяч в матче забил полузащитник «Валенсии» Гвидо Родригес на 12-й минуте. На 56-й минуте Илаш Мориба сравнял счёт. Через четыре минуты Фер Лопес вывел «Сельту» вперёд. На 81-й минуте полузащитник гостей Уиллот Сведберг забил третий мяч своей команды. На 90+4-й минуте Гвидо Родригес оформил дубль, установив окончательный счёт в матче — 2:3.

После 30 матчей чемпионата Испании «Сельта» набрала 44 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. «Валенсия» располагается на 13-й строчке. У команды в активе 35 очков.

В следующем туре Ла Лиги «Сельта» в домашнем матче встретится с «Овьедо» (12 апреля), а «Валенсия» на день раньше на выезде сыграет с «Эльче».