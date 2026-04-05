Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Валенсия — Сельта, результат матча 5 апреля 2026, счёт 2:3, 30-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Сельта» одержала волевую победу над «Валенсией» в матче 30-го тура Ла Лиги
Завершился матч 30-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026 между клубами «Валенсия» и «Сельта». Игра прошла на стадионе «Месталья» (Валенсия, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Иосу Апестегия. Победу в матче со счётом 3:2 праздновали футболисты команды гостей.

Испания — Примера . 30-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Валенсия
Окончен
2 : 3
Сельта
1:0 Родригес – 12'     1:1 Мориба – 56'     1:2 Лопес – 60'     1:3 Сведберг – 81'     2:3 Родригес – 90+3'    

Первый мяч в матче забил полузащитник «Валенсии» Гвидо Родригес на 12-й минуте. На 56-й минуте Илаш Мориба сравнял счёт. Через четыре минуты Фер Лопес вывел «Сельту» вперёд. На 81-й минуте полузащитник гостей Уиллот Сведберг забил третий мяч своей команды. На 90+4-й минуте Гвидо Родригес оформил дубль, установив окончательный счёт в матче — 2:3.

После 30 матчей чемпионата Испании «Сельта» набрала 44 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. «Валенсия» располагается на 13-й строчке. У команды в активе 35 очков.

В следующем туре Ла Лиги «Сельта» в домашнем матче встретится с «Овьедо» (12 апреля), а «Валенсия» на день раньше на выезде сыграет с «Эльче».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
