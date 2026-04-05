Ду Кейрос: сезон для «Оренбурга» очень сложный, но верю, что мы можем остаться в РПЛ

Ду Кейрос: сезон для «Оренбурга» очень сложный, но верю, что мы можем остаться в РПЛ
Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос, выступающий на правах аренды за «Оренбург», после матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (3:3) высказался о перспективах оренбуржцев в нынешнем сезоне.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 3
Оренбург
Оренбург
1:0 Муфи – 29'     2:0 Тюкавин – 40'     2:1 Муфи – 45+2'     2:2 Кейрос – 51'     3:2 Тюкавин – 61'     3:3 Кейрос – 66'    

«Ничья с «Динамо» — хороший результат. Это очень тяжёлый соперник. Результат был важен, чтобы подняться в турнирной таблице. Мы понимаем, что этот сезон очень сложный для «Оренбурга». Но я верю в силу нашей команды. Мы можем выйти из сложившейся ситуации. Конечно, есть возможности остаться в РПЛ. Мы сделаем для этого всё возможное», — сказал Ду Кейрос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент «Оренбург» находится на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ.

