Ду Кейрос: сезон для «Оренбурга» очень сложный, но верю, что мы можем остаться в РПЛ

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос, выступающий на правах аренды за «Оренбург», после матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (3:3) высказался о перспективах оренбуржцев в нынешнем сезоне.

«Ничья с «Динамо» — хороший результат. Это очень тяжёлый соперник. Результат был важен, чтобы подняться в турнирной таблице. Мы понимаем, что этот сезон очень сложный для «Оренбурга». Но я верю в силу нашей команды. Мы можем выйти из сложившейся ситуации. Конечно, есть возможности остаться в РПЛ. Мы сделаем для этого всё возможное», — сказал Ду Кейрос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

На данный момент «Оренбург» находится на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ.