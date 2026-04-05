«Интер» — «Рома»: стартовые составы команд на матч 31-го тура Серии А
Поделиться
Сегодня, 5 апреля, состоится матч 31-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между миланским «Интером» и «Ромой». Команды сыграют на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. В качестве главного арбитра встречу обслужит Симоне Содза. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Италия — Серия А . 31-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 21:45 МСК
1:0 Мартинес – 2' 1:1 Манчини – 40' 2:1 Чалханоглу – 45+2' 3:1 Мартинес – 52' 4:1 Тюрам – 55' 5:1 Барелла – 63' 5:2 Пеллегрини – 70'
Стартовые составы команд.
«Интер»: Зоммер, Аканджи, Думфрис, Димарко, Ачерби, Бастони, Чалханоглу, Барелла, Зелиньски, Тюрам, Мартинес.
«Рома»: Свилар, Ренш, Манчини, Н'Дика, Эрмосо, Челик, Пизилли, Кристанте, Пеллегрини, Мален, Соуле.
«Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. В активе клуба 69 набранных очков в 30 матчах. «Рома» с 54 очками располагается на шестой строчке в таблице.
Комментарии
- 6 апреля 2026
-
10:08
-
10:04
-
09:56
-
09:52
-
09:47
-
09:35
-
09:28
-
09:27
-
09:15
-
09:00
-
08:53
-
08:41
-
08:30
-
08:20
-
08:15
-
08:00
-
06:19
-
05:29
-
05:24
-
03:58
-
03:47
-
03:35
-
03:24
-
03:14
-
02:55
-
02:54
-
02:14
-
02:11
-
01:42
-
00:52
-
00:47
-
00:38
-
00:35
-
00:30
-
00:24