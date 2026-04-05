«Интер» — «Рома»: стартовые составы команд на матч 31-го тура Серии А

Сегодня, 5 апреля, состоится матч 31-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между миланским «Интером» и «Ромой». Команды сыграют на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. В качестве главного арбитра встречу обслужит Симоне Содза. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Интер»: Зоммер, Аканджи, Думфрис, Димарко, Ачерби, Бастони, Чалханоглу, Барелла, Зелиньски, Тюрам, Мартинес.

«Рома»: Свилар, Ренш, Манчини, Н'Дика, Эрмосо, Челик, Пизилли, Кристанте, Пеллегрини, Мален, Соуле.

«Интер» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. В активе клуба 69 набранных очков в 30 матчах. «Рома» с 54 очками располагается на шестой строчке в таблице.