Игрок «Спартака» Саусь ответил на вопрос о состоянии здоровья после повреждения

Футболист московского «Спартака» Владислав Саусь высказался о состоянии здоровья после повреждения.

— Как здоровье?

— Пока не очень, — передаёт слова Сауся корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня, 5 апреля, «Спартаку» предстоит встретиться с «Локомотивом» в рамках матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Инал Танашев из Нальчика.

После 22 туров чемпионата России железнодорожники набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-белые заработали 38 очков и располагаются на шестой строчке.