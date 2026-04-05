Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 5 апреля

В воскресенье, 5 апреля, состоялись пять матчей 27-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей Первой лиги на 5 апреля:

«СКА-Хабаровск» – «Волга» Ульяновск — 1:1;

«Сокол» — «Родина» — 1:3;

«Урал» — «Чайка» — 5:0;

«Арсенал» — «Факел» — 1:2;

«Ротор» — «Нефтехимик» — 3:1.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает воронежский «Факел», набравший 59 очков после 27 матчей. На второй строчке располагается «Родина», у которой 52 очка. Тройку лидеров замыкает «Урал» (48). На последнем, 18-м месте находится «Сокол» (16). «Чайка» (19) — 17-я, а «Уфа» (26) — 16-я.