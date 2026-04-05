Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галактионов высказался о предстоящем матче «Локо» со «Спартаком» и состоянии Батракова

Комментарии

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о предстоящей игре своей команды со «Спартаком» в 23-м туре Мир РПЛ и состоянии здоровья полузащитника Алексея Батракова. Встреча состоится сегодня, 5 апреля.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23'     1:1 Барко – 66'     2:1 Солари – 83'    
Удаления: нет / Морозов – 72'

«У Батракова было повреждение после матча с «Акроном». Чуть больше недели ему понадобилось для восстановления. Только со вторника он приступил к тренировкам, но на уровне готовности это не сказалось, противопоказаний никаких нет.

Это дерби, большой матч, поэтому чувствуются импульс и накал. Но важно не перенастроиться. Сегодня есть конкретный матч, в котором надо показать хорошее качество игры и победить», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

После 22 туров чемпионата России железнодорожники набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-белые заработали 38 очков и располагаются на шестой строчке.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android