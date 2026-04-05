Галактионов высказался о предстоящем матче «Локо» со «Спартаком» и состоянии Батракова

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о предстоящей игре своей команды со «Спартаком» в 23-м туре Мир РПЛ и состоянии здоровья полузащитника Алексея Батракова. Встреча состоится сегодня, 5 апреля.

«У Батракова было повреждение после матча с «Акроном». Чуть больше недели ему понадобилось для восстановления. Только со вторника он приступил к тренировкам, но на уровне готовности это не сказалось, противопоказаний никаких нет.

Это дерби, большой матч, поэтому чувствуются импульс и накал. Но важно не перенастроиться. Сегодня есть конкретный матч, в котором надо показать хорошее качество игры и победить», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

После 22 туров чемпионата России железнодорожники набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-белые заработали 38 очков и располагаются на шестой строчке.