Игрок «Балтики» Варатынов поделился эмоциями от дебютного гола в РПЛ в матче с «Динамо» Мх

Защитник калининградской «Балтики» Сергей Варатынов высказался после дебютного гола в чемпионате России в ворота махачкалинского «Динамо» (2:2) в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Я забил свой дебютный гол в РПЛ, очень рад. У меня не было никаких сомнений, что этот мяч почему-то должны отменить. Домашняя заготовка — мы наигрывали этот стандарт. Подача на ближнюю, «чирк» на дальнюю — и я должен замыкать. Наконец получилось. Этот день станет для меня особенным. Но, к сожалению, не получилось выиграть», — сказал Варатынов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После этой игры «Динамо» Махачкала с 22 очками находится на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России, «Балтика» с 43 очками располагается на четвёртой строчке.