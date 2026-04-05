Защитник «Балтики» Варатынов: у «Динамо» Мх тоже есть бойцовские качества, как и у нас

Защитник «Балтики» Варатынов: у «Динамо» Мх тоже есть бойцовские качества, как и у нас
Защитник калининградской «Балтики» Сергей Варатынов высказался о ничьей в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Динамо» из Махачкалы (2:2). Футболист отметился в этой игре забитым мячом.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 13'     1:1 Агаларов – 53'     2:1 Агаларов – 72'     2:2 Варатынов – 81'    

«В первом тайме всё шло по нашему сценарию, а на второй Махачкала вышла отыгрываться. Мы пропустили ненужный гол, впрочем, нужным он и не может быть. Потом заработали глупый пенальти. Можно похвалить Махачкалу — в предыдущих играх дома из 21 очка они забрали 18. Это тяжёлый соперник, с ними сложно играть — у «Динамо» Мх тоже есть бойцовские качества, как и у нас. Забрали одно очко — не считаю, что это плохой результат для нас», — сказал Варатынов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

