Защитник «Балтики» Варатынов: у «Динамо» Мх тоже есть бойцовские качества, как и у нас
Поделиться
Защитник калининградской «Балтики» Сергей Варатынов высказался о ничьей в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Динамо» из Махачкалы (2:2). Футболист отметился в этой игре забитым мячом.
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 13' 1:1 Агаларов – 53' 2:1 Агаларов – 72' 2:2 Варатынов – 81'
«В первом тайме всё шло по нашему сценарию, а на второй Махачкала вышла отыгрываться. Мы пропустили ненужный гол, впрочем, нужным он и не может быть. Потом заработали глупый пенальти. Можно похвалить Махачкалу — в предыдущих играх дома из 21 очка они забрали 18. Это тяжёлый соперник, с ними сложно играть — у «Динамо» Мх тоже есть бойцовские качества, как и у нас. Забрали одно очко — не считаю, что это плохой результат для нас», — сказал Варатынов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Комментарии
- 6 апреля 2026
-
10:08
-
10:04
-
09:56
-
09:52
-
09:47
-
09:35
-
09:28
-
09:27
-
09:15
-
09:00
-
08:53
-
08:41
-
08:30
-
08:20
-
08:15
-
08:00
-
06:19
-
05:29
-
05:24
-
03:58
-
03:47
-
03:35
-
03:24
-
03:14
-
02:55
-
02:54
-
02:14
-
02:11
-
01:42
-
00:52
-
00:47
-
00:38
-
00:35
-
00:30
-
00:24