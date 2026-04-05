«Спартак» — «Локомотив»: Монтес открыл счёт на 23-й минуте

В эти минуты идёт матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские «Спартак» и «Локомотив». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Инал Танашев из Нальчика. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 1:0 в пользу «Локомотива».

Первый мяч в матче забил защитник гостей Сесар Монтес на 23-й минуте.

После 22 туров чемпионата России железнодорожники набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-белые заработали 38 очков и располагаются на шестой строчке.

В предыдущем туре команда Хуана Карлоса Карседо победила на выезде «Оренбург» со счётом 2:0, а подопечные Михаила Галактионова разгромили тольяттинский «Акрон» (5:1).