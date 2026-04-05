«Балтике» кто‑то два мяча забивал?» Евсеев высказался после матча с калининградцами

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев высказался после матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой». Встреча закончилась вничью со счётом 2:2.

«Мы-то в Самаре отдаём [моменты], то тут. В матче с ЦСКА — да, нас переиграли. А тут мы сами себе «привозим» один гол, второй.

Другой вопрос задайте. «Балтике» кто‑то два мяча забивал [в текущем чемпионате]? Сейчас у них 11 мячей пропущено в чемпионате. А забил кто? Кто меньше всего забивает», — сказал Евсеев в эфире «Матч ТВ».

За 23 тура бело-голубые забили 14 голов. После этой игры «Динамо» Махачкала с 22 очками находится на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России, «Балтика» с 43 очками располагается на четвёртой строчке.