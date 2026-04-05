Тренер «Балтики» прокомментировал ничью с махачкалинским «Динамо»

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев прокомментировал результат матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо». Встреча закончилась вничью со счётом 2:2.

«Немного рано успокоились: игра удаётся, всё хорошо. Не удалось встряхнуть ребят, что надо играть до конца. Говорили об этом в перерыве, что второй тайм нужно провести так же, как играли в начале и в середине первого. Но не удалось достучаться», — сказал Нагайцев в эфире «Матч ТВ».

После этой игры «Динамо» Махачкала с 22 очками находится на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России, «Балтика» с 43 очками располагается на четвёртой строчке.