Арбелоа может покинуть мадридский «Реал» при неудачном выступлении команды в ЛЧ — AS

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа может покинуть свой пост по окончании нынешнего сезона при неудачном выступлении команды в Лиге чемпионов, сообщает AS.

После поражения от «Мальорки» в 30-м туре испанской Ла Лиги (1:2) борьба за чемпионский титул выглядит очень сложной, и шансы тренера остаться на тренерской скамейке в следующем сезоне зависят от выступлений «сливочных» в еврокубке.

Поражение от «Мальорки» стало для Арбелоа пятым в 18 матчах во главе «Реала». Работа специалиста в раздевалке высоко ценится руководством, поскольку ему удалось стабилизировать атмосферу с такими ключевыми игроками, как Винисиус, Беллингем и Вальверде, а также предоставить возможности многим воспитанникам академии. Но поражение заморозило весь позитивный импульс.

После 30 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Барселоны» на семь очков.

