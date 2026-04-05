«Посыпать голову пеплом не стоит». Агаларов — о ничьей «Динамо» Мх с «Балтикой»

Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов высказался о ничьей в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (2:2).

«Сегодня нужна была победа, для нас были архиважны эти три очка. Но сейчас посыпать голову пеплом не стоит, разберёмся и проанализируем. У нас впереди ещё семь игр, нужно подготовиться и постараться выиграть каждую из них», — сказал Агаларов в эфире «Матч ТВ».

После этой игры «Динамо» Махачкала с 22 очками находится на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России, «Балтика» с 43 очками располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре команда из Махачкалы на выезде сыграет с московским «Локомотивом» (12 апреля). Калининградцы на домашнем стадионе примут «Пари Нижний Новгород» (11 апреля).