Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» хочет подписать нападающего «РБ Лейпциг» Диоманда — Романо

Комментарии

«Пари Сен-Жермен» планирует приобрести нападающего «РБ Лейпциг» Яна Диоманда. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По данным источника, на футболиста претендуют и другие европейские топ-клубы. «РБ Лейпциг» желает продлить с игроком контракт, чтобы сохранить его в команде ещё хотя бы на один сезон. Решение остаётся за самим Диомандом.

В нынешнем сезоне Диоманд принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

Материалы по теме
Энрике блокирует съёмки документального фильма о «ПСЖ» из-за Шевалье и Забарного
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android