Фото: болельщики «Спартака» устроили перформанс перед дерби с «Локомотивом»

Болельщики московского «Спартака» устроили перформанс перед матчем 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые встречаются с «Локомотивом». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Инал Танашев из Нальчика. На момент публикации новости счёт в матче 1:0 в пользу гостей.

Болельщики развернули большой баннер с надписью: «С детства мы гордимся, что болеем за «Спартак».

После 22 туров чемпионата России железнодорожники набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-белые заработали 38 очков и располагаются на шестой строчке.

В предыдущем туре команда Хуана Карлоса Карседо победила на выезде «Оренбург» со счётом 2:0, а подопечные Михаила Галактионова разгромили тольяттинский «Акрон» (5:1).