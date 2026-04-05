«Будем тренировать с метра забивать». Евсеев — в раздевалке после матча с «Балтикой»

Пресс-служба махачкалинского «Динамо» опубликовала речь главного тренера команды Вадима Евсеева из раздевалки после матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (2:2).

Посмотреть данное видео также возможно на странице махачкалинского «Динамо» в социальной сети «ВКонтакте».

«Нас не было на поле, во втором тайме появились. Будем тренировать с метра забивать. Вы забили этой команде, они меньше всех пропустили, а вы должны были пять забивать. Пять! Здесь с пяти-семи-восьми метров. А пропустили вы сами себе. Всё, больше моментов не было», – сказал Евсеев в видео пресс-службы «Динамо».

После этой игры «Динамо» Махачкала с 22 очками находится на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России, «Балтика» с 43 очками располагается на четвёртой строчке.