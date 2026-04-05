Комментатор Лионель Абба высказался о предстоящем матче «Монако» и «Марселя» в Лиге 1
Комментатор Okko Лионель Абба поделился ожиданиями от матча 28-го тура Лиги 1 между «Монако» и «Марселем». Встреча состоится сегодня, 5 апреля.

Франция — Лига 1 . 28-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Монако
Окончен
2 : 1
Марсель
1:0 Головин – 59'     2:0 Балогун – 74'     2:1 Гуири – 85'    

«Марсель» приезжает в гости к «Монако» Александра Головина. «Монако» в потрясающей форме: побеждают шесть матчей подряд в Лиге 1, находятся в отличном тонусе и борются за места в Лиге чемпионов, а в случае победы догоняют «Марсель» в турнирной таблице. Александр Головин должен быть в стартовом составе. Он лидер по голевым передачам в команде, без него сейчас сложно «Монако» в атаке.

У «Марселя» же всё не так хорошо. Новый главный тренер пришёл, очень нестабильно играют. Проиграли последний важный матч дома «Лиллю». Теперь клуб находится вне топ-3, потому что «Лилль» свой матч выиграл в 28-м туре. «Марселю» тоже по-хорошему нужно побеждать. Если смотреть на самые главные события в атаке у «Марселя» перед этой встречей: травмирован Мэйсон Гринвуд, но он и так бы не сыграл, потому что дисквалифицирован. И без него сегодня очень сложно будет «Марселю» добиваться результата. По совокупности того, что была пауза на матчи сборных, есть ощущение, что «Монако» сегодня одержит победу и значительно приблизит себя к Лиге чемпионов на следующий сезон», — сказал Абба в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

