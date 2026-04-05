Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мелёхин обошёл Березуцкого, став самым молодым защитником со 100 матчами в РПЛ

Комментарии

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин провёл 100-й матч в чемпионате России в 23-м туре Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (1:0). Тем самым он стал самый молодым центральным защитником с подобной статистикой в XXI веке, обойдя по этому показателю экс-футболиста ЦСКА Алексея Березуцкого. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Роналдо – 29'    

Мелёхин сыграл 100-ю встречу в чемпионате России в возрасте 22 лет и трёх месяцев. Березуцкий сделал это, когда защитнику было 23 года и один месяц.

В нынешнем сезоне Виктор Мелёхин провёл 28 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил один гол. Действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

Самый мучительный матч тура. «Ростов» забрал важнейшую битву за выживание. Видео
Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android