Мелёхин обошёл Березуцкого, став самым молодым защитником со 100 матчами в РПЛ

Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин провёл 100-й матч в чемпионате России в 23-м туре Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (1:0). Тем самым он стал самый молодым центральным защитником с подобной статистикой в XXI веке, обойдя по этому показателю экс-футболиста ЦСКА Алексея Березуцкого. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Мелёхин сыграл 100-ю встречу в чемпионате России в возрасте 22 лет и трёх месяцев. Березуцкий сделал это, когда защитнику было 23 года и один месяц.

В нынешнем сезоне Виктор Мелёхин провёл 28 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил один гол. Действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.