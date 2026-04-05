Защитник «Зенита» Игорь Дивеев: все мысли только о первом месте

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о своём возвращении в стартовый состав в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда одержала победу над «Крыльями Советов» (2:1), а также дальнейших перспективах сине-бело-голубых.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 15:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Джон – 49'     2:0 Соболев – 55'     2:1 Бабкин – 75'    

«Пропустил часть тренировок, поэтому был рад наконец-то вернуться в строй! Для нас сейчас очень важно набирать максимум очков в каждом матче. Все мысли только о первом месте. С победой и ждём всех на кубковой битве», — написал Дивеев в своём телеграм-канале.

После 23 матчей в чемпионате России «Зенит» с 51 очком занимает второе место в турнирной таблице, «Крылья Советов» с 21 очком находятся на 13-м месте.

