Алексей Батраков второй сезон подряд сделал 20 и более результативных действий в РПЛ

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков отдал передачу на гол Сесара Монтеса в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». На данный момент счёт в матче 1:0 в пользу железнодорожников. Тем самым хавбек красно-зелёных второй сезон подряд сделал 20 и более результативных действий в чемпионате России. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23'     1:1 Барко – 66'     2:1 Солари – 83'    
Удаления: нет / Морозов – 72'

В нынешнем сезоне РПЛ у полузащитника «Локомотива» 12 голов и восемь результативных передач, в прошлом 14+7 по системе «гол+пас».

Отметим, что Батраков первый игрок железнодорожников с двумя сезонами подряд с 20+ результативными действиями и пятый во всей лиге, начиная с момента ведения подобной статистики в 2009 году. Более 20 голевых действий также совершали Квинси Промес, Халк, Сердар Азмун и Артём Дзюба.

Идеальный день для «Спартака»
