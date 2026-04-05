Алексей Батраков второй сезон подряд сделал 20 и более результативных действий в РПЛ

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков отдал передачу на гол Сесара Монтеса в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». На данный момент счёт в матче 1:0 в пользу железнодорожников. Тем самым хавбек красно-зелёных второй сезон подряд сделал 20 и более результативных действий в чемпионате России. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.
В нынешнем сезоне РПЛ у полузащитника «Локомотива» 12 голов и восемь результативных передач, в прошлом 14+7 по системе «гол+пас».
Отметим, что Батраков первый игрок железнодорожников с двумя сезонами подряд с 20+ результативными действиями и пятый во всей лиге, начиная с момента ведения подобной статистики в 2009 году. Более 20 голевых действий также совершали Квинси Промес, Халк, Сердар Азмун и Артём Дзюба.
- 6 апреля 2026
