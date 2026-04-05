Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вест Хэм Юнайтед — Лидс Юнайтед, результат матча 5 апреля 2026, счёт 2:2 (2:4 пен.), 1/4 финала Кубка Англии 2025/2026

«Лидс Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка Англии, победив «Вест Хэм Юнайтед»
Комментарии

Завершён матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором играли лондонский «Вест Хэм Юнайтед» и «Лидс Юнайтед». Основное и дополнительное время этой игры завершилось со счётом 2:2, в серии пенальти сильнее оказались «павлины» — 4:2. Встреча состоялась на стадионе «Лондон». В качестве главного арбитра матча выступил Крэйг Поусон (Южный Йоркшир).

Кубок Англии . 1/4 финала
05 апреля 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
2 : 2
2 : 4
Лидс Юнайтед
Лидс
0:1 Танака – 26'     0:2 Калверт-Льюин – 75'     1:2 Фернандеш – 90+3'     2:2 Дисаси – 90+6'    

Ао Танака вывел гостей вперёд на 26-й минуте, Доминик Калверт-Льюин на 75-й минуте реализовал пенальти и удвоил преимущество команды. Матеуш Фернандеш на 90+3-й минуте отыграл один мяч лондонцев. Аксель Дисаси на 90+6-й сравнял счёт. В дополнительное время голов не последовало, а в серии пенальти сильнее оказались «павлины».

Действующим победителем соревнования является «Кристал Пэлас», переигравший в финале «Манчестер Сити» (1:0).

Календарь матчей Кубка Англии сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Англии сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android