«Лидс Юнайтед» вышел в полуфинал Кубка Англии, победив «Вест Хэм Юнайтед»

Завершён матч 1/4 финала Кубка Англии, в котором играли лондонский «Вест Хэм Юнайтед» и «Лидс Юнайтед». Основное и дополнительное время этой игры завершилось со счётом 2:2, в серии пенальти сильнее оказались «павлины» — 4:2. Встреча состоялась на стадионе «Лондон». В качестве главного арбитра матча выступил Крэйг Поусон (Южный Йоркшир).

Ао Танака вывел гостей вперёд на 26-й минуте, Доминик Калверт-Льюин на 75-й минуте реализовал пенальти и удвоил преимущество команды. Матеуш Фернандеш на 90+3-й минуте отыграл один мяч лондонцев. Аксель Дисаси на 90+6-й сравнял счёт. В дополнительное время голов не последовало, а в серии пенальти сильнее оказались «павлины».

Действующим победителем соревнования является «Кристал Пэлас», переигравший в финале «Манчестер Сити» (1:0).