Игрок «Спартака» Денисов прокомментировал свой промах по пустому углу ворот «Локомотива»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал своё непопадание в пустой угол ворот в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Инал Танашев из Нальчика. На момент публикации новости счёт в матче 1:0 в пользу «Локомотива».

«Не буду рассказывать план на игру, просто играю сегодня выше и играю чуть ближе к чужим воротам.

Хороший момент, если честно. Ждал, что будет передача, не видел её, она получилось сильной. Надо было чуть-чуть лучше ногу подобрать и оказался бы мяч в воротах. Но, я уверен, во втором тайме ещё будут у нас моменты», — сказал Денисов в эфире «Матч ТВ».

После 22 туров чемпионата России железнодорожники набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-белые заработали 38 очков и располагаются на шестой строчке.