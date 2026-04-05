Игрок «Спартака» Денисов прокомментировал свой промах по пустому углу ворот «Локомотива»

Игрок «Спартака» Денисов прокомментировал свой промах по пустому углу ворот «Локомотива»
Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал своё непопадание в пустой угол ворот в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Инал Танашев из Нальчика. На момент публикации новости счёт в матче 1:0 в пользу «Локомотива».

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23'     1:1 Барко – 66'     2:1 Солари – 83'    
Удаления: нет / Морозов – 72'

«Не буду рассказывать план на игру, просто играю сегодня выше и играю чуть ближе к чужим воротам.

Хороший момент, если честно. Ждал, что будет передача, не видел её, она получилось сильной. Надо было чуть-чуть лучше ногу подобрать и оказался бы мяч в воротах. Но, я уверен, во втором тайме ещё будут у нас моменты», — сказал Денисов в эфире «Матч ТВ».

После 22 туров чемпионата России железнодорожники набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-белые заработали 38 очков и располагаются на шестой строчке.

Материалы по теме
Фото
Тео Бонгонда принял участие в параде, устроенном президентом ДР Конго
