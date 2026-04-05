Результаты матчей чемпионата России — 2025/2026 по футболу на 5 апреля

В воскресенье, 5 апреля, состоялись три матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших игр.

Результаты матчей РПЛ 5 апреля:

«Пари Нижний Новгород» — «Ростов» — 0:1;

«Динамо» Махачкала — «Балтика» — 2:2;

«Спартак» — «Локомотив» — 2:1.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Краснодар», набравший 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 51 очко. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив» с 44 очками. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Оренбург» (19).