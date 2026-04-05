Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Момент гордости». Игрок «Челси» Палмер — о капитанской повязке в матче с «Порт Вейл»

Комментарии

Полузащитник «Челси» Коул Палмер поделился впечатлениями от матча 1/4 финала Кубка Англии с «Порт Вейл» (7:0). Футболист в этой игре впервые вышел на поле в качестве капитана «синих».

Кубок Англии . 1/4 финала
04 апреля 2026, суббота. 19:15 МСК
Челси
Лондон
Окончен
7 : 0
Порт Вейл
Сток-он-Трент
1:0 Хато – 2'     2:0 Педро – 25'     3:0 Габриэль – 42'     4:0 Адарабиойо – 57'     5:0 Сантос – 69'     6:0 Эстевао – 82'     7:0 Гарначо – 90+2'    

«Я долго к этому шёл. Это был момент гордости, когда я был капитаном. Мне понравилось, это был хороший день. Нам нужно было победить. Было очень важно выйти в полуфинал на «Уэмбли».

Приятно видеть, как все вовлекаются в игру, смеются, шутят и улыбаются после матча. Думаю, это всех подбодрит. Играть, побеждать и забивать голы – это здорово. Возвращение к победному настрою было приятным, и, надеюсь, мы сможем перенести это на матч с «Манчестер Сити», — приводит слова Палмера официальный сайт лондонского клуба.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android