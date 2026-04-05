«Момент гордости». Игрок «Челси» Палмер — о капитанской повязке в матче с «Порт Вейл»

Полузащитник «Челси» Коул Палмер поделился впечатлениями от матча 1/4 финала Кубка Англии с «Порт Вейл» (7:0). Футболист в этой игре впервые вышел на поле в качестве капитана «синих».

«Я долго к этому шёл. Это был момент гордости, когда я был капитаном. Мне понравилось, это был хороший день. Нам нужно было победить. Было очень важно выйти в полуфинал на «Уэмбли».

Приятно видеть, как все вовлекаются в игру, смеются, шутят и улыбаются после матча. Думаю, это всех подбодрит. Играть, побеждать и забивать голы – это здорово. Возвращение к победному настрою было приятным, и, надеюсь, мы сможем перенести это на матч с «Манчестер Сити», — приводит слова Палмера официальный сайт лондонского клуба.