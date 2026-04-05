«Момент гордости». Игрок «Челси» Палмер — о капитанской повязке в матче с «Порт Вейл»
Поделиться
Полузащитник «Челси» Коул Палмер поделился впечатлениями от матча 1/4 финала Кубка Англии с «Порт Вейл» (7:0). Футболист в этой игре впервые вышел на поле в качестве капитана «синих».
Кубок Англии . 1/4 финала
04 апреля 2026, суббота. 19:15 МСК
Челси
Лондон
Окончен
7 : 0
Порт Вейл
Сток-он-Трент
1:0 Хато – 2' 2:0 Педро – 25' 3:0 Габриэль – 42' 4:0 Адарабиойо – 57' 5:0 Сантос – 69' 6:0 Эстевао – 82' 7:0 Гарначо – 90+2'
«Я долго к этому шёл. Это был момент гордости, когда я был капитаном. Мне понравилось, это был хороший день. Нам нужно было победить. Было очень важно выйти в полуфинал на «Уэмбли».
Приятно видеть, как все вовлекаются в игру, смеются, шутят и улыбаются после матча. Думаю, это всех подбодрит. Играть, побеждать и забивать голы – это здорово. Возвращение к победному настрою было приятным, и, надеюсь, мы сможем перенести это на матч с «Манчестер Сити», — приводит слова Палмера официальный сайт лондонского клуба.
Комментарии
- 6 апреля 2026
-
10:20
-
10:08
-
10:04
-
09:56
-
09:52
-
09:47
-
09:35
-
09:28
-
09:27
-
09:15
-
09:00
-
08:53
-
08:41
-
08:30
-
08:20
-
08:15
-
08:00
-
06:19
-
05:29
-
05:24
-
03:58
-
03:47
-
03:35
-
03:24
-
03:14
-
02:55
-
02:54
-
02:14
-
02:11
-
01:42
-
00:52
-
00:47
-
00:38
-
00:35
-
00:30