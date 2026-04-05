Защитник ЦСКА Лукин одной фразой прокомментировал победу армейцев над «Акроном»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал победу своей команды над тольяттинским «Акроном» в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги (2:1).

«Непростой матч в Самаре и важнейшие три очка», — написал Лукин в своём телеграм-канале.

После 23 матчей в чемпионате России «Акрон» набрал 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице. ЦСКА заработал 42 очка и располагается на четвёртой строчке. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», у которого 52 очка.

В следующем туре подопечным Фабио Челестини предстоит встретиться с «Сочи» (12 апреля) на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». «Акрон» сыграет домашний матч с московским «Динамо» (13 апреля).