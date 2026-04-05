Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Защитник ЦСКА Лукин одной фразой прокомментировал победу армейцев над «Акроном»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал победу своей команды над тольяттинским «Акроном» в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гонду – 5'     1:1 Дзюба – 60'     1:2 Круговой – 85'    

«Непростой матч в Самаре и важнейшие три очка», — написал Лукин в своём телеграм-канале.

После 23 матчей в чемпионате России «Акрон» набрал 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице. ЦСКА заработал 42 очка и располагается на четвёртой строчке. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», у которого 52 очка.

В следующем туре подопечным Фабио Челестини предстоит встретиться с «Сочи» (12 апреля) на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». «Акрон» сыграет домашний матч с московским «Динамо» (13 апреля).

