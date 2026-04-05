Защитник ЦСКА Лукин одной фразой прокомментировал победу армейцев над «Акроном»
Защитник ЦСКА Матвей Лукин прокомментировал победу своей команды над тольяттинским «Акроном» в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги (2:1).
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
04 апреля 2026, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Гонду – 5' 1:1 Дзюба – 60' 1:2 Круговой – 85'
«Непростой матч в Самаре и важнейшие три очка», — написал Лукин в своём телеграм-канале.
После 23 матчей в чемпионате России «Акрон» набрал 22 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице. ЦСКА заработал 42 очка и располагается на четвёртой строчке. Возглавляет турнирную таблицу «Краснодар», у которого 52 очка.
В следующем туре подопечным Фабио Челестини предстоит встретиться с «Сочи» (12 апреля) на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)». «Акрон» сыграет домашний матч с московским «Динамо» (13 апреля).
