Овьедо — Севилья, результат матча 5 апреля 2026, счёт 1:0, 30-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Овьедо» в большинстве победил «Севилью» в матче 30-го тура Ла Лиги
Завершился матч 30-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026 между клубами «Овьедо» и «Севилья». Игра прошла на стадионе «Нуэво Карлос Тартьере» (Овьедо, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе). Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Испания — Примера . 30-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Окончен
1 : 0
1:0 Виньяс – 32'    
Удаления: нет / Куасси – 38'

Единственный мяч в матче забил форвард «Овьедо» Федерико Виньяс на 32-й минуте. На 38-й минуте «Севилья» осталась в меньшинстве. Прямую красную карточку получил защитник Танги Куасси.

После 30 матчей чемпионата Испании «Севилья» набрала 31 очко и занимает 16-е место в турнирной таблице. «Овьедо» располагается на последней, 20-й строчке. У команды в активе 24 очка.

В следующем туре Ла Лиги «Севилья» в домашнем матче встретится с мадридским «Атлетико» (11 апреля), а «Овьедо» на день позже на выезде сыграет с «Сельтой».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
