«Овьедо» в большинстве победил «Севилью» в матче 30-го тура Ла Лиги

Завершился матч 30-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026 между клубами «Овьедо» и «Севилья». Игра прошла на стадионе «Нуэво Карлос Тартьере» (Овьедо, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе). Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Единственный мяч в матче забил форвард «Овьедо» Федерико Виньяс на 32-й минуте. На 38-й минуте «Севилья» осталась в меньшинстве. Прямую красную карточку получил защитник Танги Куасси.

После 30 матчей чемпионата Испании «Севилья» набрала 31 очко и занимает 16-е место в турнирной таблице. «Овьедо» располагается на последней, 20-й строчке. У команды в активе 24 очка.

В следующем туре Ла Лиги «Севилья» в домашнем матче встретится с мадридским «Атлетико» (11 апреля), а «Овьедо» на день позже на выезде сыграет с «Сельтой».