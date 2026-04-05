Результаты матчей 28-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Комментарии

В воскресенье, 5 апреля, завершился 28-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 28-го тура Бундеслиги:

Суббота, 4 апреля:

«Вердер» – «РБ Лейпциг» — 1:2;
«Хоффенхайм» – «Майнц» — 1:2;
«Фрайбург» – «Бавария» — 2:3;
«Байер» – «Вольфсбург» — 6:3;
«Гамбург» – «Аугсбург» — 1:1;
«Боруссия» Мёнхенгладбах – «Хайденхайм» — 2:2;
«Штутгарт» – «Боруссия» Дортмунд — 0:2.

Воскресенье, 5 апреля:

«Унион» – «Санкт-Паули» — 1:1;
«Айнтрахт» Франкфурт – «Кёльн» — 2:2.

Первое место в турнирной таблице чемпионата Германии занимает «Бавария» (73).

Календарь матчей Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
