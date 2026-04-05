«Спартак» — «Локомотив»: Морозов удалён на 72-й минуте

«Спартак» — «Локомотив»: Морозов удалён на 72-й минуте
В эти минуты идёт матч 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московские «Спартак» и «Локомотив». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Инал Танашев из Нальчика. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23'     1:1 Барко – 66'     2:1 Солари – 83'    
Удаления: нет / Морозов – 72'

Защитник «Локомотива» Евгений Морозов был удалён на 72-й минуте за вторую жёлтую карточку. Ранее первый мяч в матче забил защитник гостей Сесар Монтес на 23-й минуте. Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко сравнял счёт, реализовав пенальти на 66-й минуте.

Фото: Кадр из трансляции

После 22 туров чемпионата России железнодорожники набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-белые заработали 38 очков и располагаются на шестой строчке.

В предыдущем туре команда Хуана Карлоса Карседо победила на выезде «Оренбург» со счётом 2:0, а подопечные Михаила Галактионова разгромили тольяттинский «Акрон» (5:1).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Фото
Тео Бонгонда принял участие в параде, устроенном президентом ДР Конго
