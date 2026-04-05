Брайан Хиль побил рекорд «Балтики» по количеству голов в одном сезоне РПЛ

Нападающий «Балтики» Брайан Хиль отличился в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (2:2). Тем самым сальвадорский форвард забил 13-й гол в нынешнем розыгрыше чемпионата России и стал рекордсменом калининградской команды по числу голов в одном сезоне элитного дивизиона российского футбола. Об этом сообщает телеграм-канал балтийцев.

Хиль выступает за «Балтику» с 2025 года. В нынешнем сезоне он провёл 25 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал одну результативную передачу. Действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

На данный момент «Балтика» с 43 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата России.