Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Брайан Хиль побил рекорд «Балтики» по количеству голов в одном сезоне РПЛ

Комментарии

Нападающий «Балтики» Брайан Хиль отличился в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (2:2). Тем самым сальвадорский форвард забил 13-й гол в нынешнем розыгрыше чемпионата России и стал рекордсменом калининградской команды по числу голов в одном сезоне элитного дивизиона российского футбола. Об этом сообщает телеграм-канал балтийцев.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 2
Балтика
Калининград
0:1 Хиль – 13'     1:1 Агаларов – 53'     2:1 Агаларов – 72'     2:2 Варатынов – 81'    

Хиль выступает за «Балтику» с 2025 года. В нынешнем сезоне он провёл 25 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал одну результативную передачу. Действующее трудовое соглашение игрока рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

На данный момент «Балтика» с 43 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android