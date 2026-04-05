Арбитр Федотов оценил решение не удалять Морозова за игру рукой в матче «Спартак» — «Локо»

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил решение Инала Танашева не удалять защитника «Локомотива» Евгения Морозова за игру рукой в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». За это нарушение красно-белые получили право пробить пенальти, который реализовал Эсекьель Барко. Счёт в матче 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23'     1:1 Барко – 66'     2:1 Солари – 83'    
Удаления: нет / Морозов – 72'

«За что наказывают футболиста, сыгравшего рукой? Первое: когда он обманывает арбитра и забивает гол или имеет такую возможность. Второе: за срыв перспективной атаки. Здесь можно говорить о втором случае. О лишении явной возможности забить гол я бы не говорил — рядом стоял вратарь. В моём понимании, Танашев верно назначил 11-метровый удар, потому что рука была отставлена в сторону и стремилась к мячу. Но надо было показывать Морозову вторую жёлтую за срыв перспективной атаки. По идее, она должна была вылететь у Танашева автоматически. Игроки «Спартака» апеллировали правильно.

Не знаю, почему арбитр не показал карточку. На мой взгляд, это ошибка. С 11-метровым он принял сложное решение, увидел со спины. Но надо было удалять», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
Идеальный день для «Спартака»
Идеальный день для «Спартака»
