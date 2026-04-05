«Упустили победу». Гендиректор «Динамо» Мх Газизов — о ничьей с «Балтикой»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал ничью в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (2:2).

«Скорее упустили сегодня победу. Расстроены. Мне кажется, мы были лучше в этой игре. По крайней мере, были моменты для взятия ворот более логичные. Но это футбол, двигаемся дальше. Я бы хотел отметить команду, ребята молодцы. Готовимся к следующей игре с «Локомотивом», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

После этой игры «Динамо» Махачкала с 22 очками находится на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России, «Балтика» с 43 очками располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре команда из Махачкалы на выезде сыграет с московским «Локомотивом» (12 апреля). Калининградцы на домашнем стадионе примут «Пари Нижний Новгород» (11 апреля).