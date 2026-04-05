Гендиректор «Спартака» Некрасов посвятил победу над «Локомотивом» 70-летию Федуна

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов рассказал, что посвящает победу в матче 23-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом» (2:1) бывшему президенту и председателю совета директоров клуба Леониду Федуну.

— Кому победу посвящаете?

— Надо подумать.

— Может быть, Федуну?

— Кстати, да! — передаёт слова Некрасова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 23 туров чемпионата России железнодорожники набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-белые заработали 41 очко и располагаются на шестой строчке.

В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо на выезде встретится с «Ростовом» (12 апреля), а подопечные Михаила Галактионова в этот же день в домашнем матче сыграют с махачкалинским «Динамо».