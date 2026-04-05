Нагорных: «Локомотив» по-прежнему в чемпионской гонке
Поделиться
Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался после матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники уступили «Спартаку» со счётом 1:2.
Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23' 1:1 Барко – 66' 2:1 Солари – 83'
Удаления: нет / Морозов – 72'
«Я сегодня доволен командой. Конечно, «Локомотив» по-прежнему в чемпионской гонке», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Краснодар», набравший 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 51 очко. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 44 очками.
Комментарии
