Нагорных: «Локомотив» по-прежнему в чемпионской гонке

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался после матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором железнодорожники уступили «Спартаку» со счётом 1:2.

«Я сегодня доволен командой. Конечно, «Локомотив» по-прежнему в чемпионской гонке», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона занимает «Краснодар», набравший 52 очка после 23 матчей. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 51 очко. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 44 очками.