Гендиректор «Спартака» Некрасов выразил пожелания Леониду Федуну

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов после матча 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1) поздравил с днём рождения бывшего президента и председателя совета директоров красно-белых Леонида Федуна.

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23'     1:1 Барко – 66'     2:1 Солари – 83'    
Удаления: нет / Морозов – 72'

«Леонида Арнольдовича — с днём рождения! Желаю здоровья и болеть за «Спартак», — передаёт слова Некрасова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

После 23 туров чемпионата России железнодорожники набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-белые заработали 41 очко и располагаются на шестой строчке.

В следующем туре команда Хуана Карлоса Карседо на выезде встретится с «Ростовом» (12 апреля), а подопечные Михаила Галактионова в этот же день в домашнем матче сыграют с махачкалинским «Динамо».

