Главный тренер «Локомотива» Галактионов высказался о поражении от «Спартака»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение своей команды в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2).

«Первый тайм мы контролировали. Особых проблем у нас не возникало, у нас были хорошие моменты. Мы старались вылетать в быстрые контратаки. Старались второй тайм проводить так же, но «Спартак» усилил атаку, выпустив Угальде. Он добавил сопернику атакующего потенциала. У нас пошли небольшие ошибки, которые предопределили результат.

Ребят поблагодарили за самоотдачу. Пытались закончить второй тайм в атаке, даже находясь в меньшинстве, выжали момент, но спас Денисов. Будем двигаться вперёд», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 23 матчей чемпионата России железнодорожники набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-белые заработали 41 очко и располагаются на шестой строчке.