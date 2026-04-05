Главный тренер «Локомотива» Галактионов высказался о поражении от «Спартака»

Главный тренер «Локомотива» Галактионов высказался о поражении от «Спартака»
Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение своей команды в матче 23-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Монтес – 23'     1:1 Барко – 66'     2:1 Солари – 83'    
Удаления: нет / Морозов – 72'

«Первый тайм мы контролировали. Особых проблем у нас не возникало, у нас были хорошие моменты. Мы старались вылетать в быстрые контратаки. Старались второй тайм проводить так же, но «Спартак» усилил атаку, выпустив Угальде. Он добавил сопернику атакующего потенциала. У нас пошли небольшие ошибки, которые предопределили результат.

Ребят поблагодарили за самоотдачу. Пытались закончить второй тайм в атаке, даже находясь в меньшинстве, выжали момент, но спас Денисов. Будем двигаться вперёд», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 23 матчей чемпионата России железнодорожники набрали 44 очка и занимают третье место в турнирной таблице. Красно-белые заработали 41 очко и располагаются на шестой строчке.

